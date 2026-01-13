Trump attacca Powell | Incompetente o disonesto
Donald Trump critica nuovamente Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, accusandolo di aver superato i limiti di spesa di miliardi di dollari. L’ex presidente mette in discussione la competenza o l’integrità di Powell, evidenziando tensioni tra le parti e alimentando il dibattito sulla politica monetaria degli Stati Uniti. Questa vicenda si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle decisioni della Federal Reserve e al ruolo di Trump nei rapporti con le istituzioni finanziarie.
(LaPresse) Donald Trump attacca ancora una volta il presidente della Federal Reserve Jerome Powell. “Ha sforato il budget di miliardi di dollari, quindi o è incompetente o è disonesto. Non so cosa sia ma di certo non sta facendo un ottimo lavoro”, ha detto a Washington il presidente degli Stati Uniti. Lunedì il Dipartimento di Giustizia ha annunciato l’avvio di un’indagine penale sul numero uno della Fed che tuttavia ha ricevuto piena solidarietà dai principali banchieri centrali a livello internazionale, tra cui la leader della Bce Christine Lagarde. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
