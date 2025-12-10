Cassano attacca Carragher l’ex Inter durissimo sull’opinionista inglese | Devi sciacquarti la bocca incompetente!

L’ex calciatore Antonio Cassano si scaglia contro l’opinionista inglese Jamie Carragher, innescando una polemica nata dalle dichiarazioni di quest’ultimo su Mo Salah. La discussione ha suscitato reazioni forti, con Cassano che non risparmia parole dure nei confronti di Carragher, accusandolo di incompetenza e chiedendogli di sciacquarsi la bocca.

