Truffe online e incubo Spid | la Regione paga gli angeli del digitale fino al 2026

La Regione investe fino al 2026 per supportare cittadini e professionisti nell'uso sicuro dei servizi digitali. Attraverso il progetto, si promuove la conoscenza della PEC, lo sviluppo dell’Spid e la capacità di riconoscere truffe online, favorendo un approccio consapevole e protetto nel mondo digitale. Un percorso volto a garantire competenze fondamentali per navigare in rete in modo sicuro e responsabile.

