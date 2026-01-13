Truffe online e incubo Spid | la Regione paga gli angeli del digitale fino al 2026
La Regione investe fino al 2026 per supportare cittadini e professionisti nell'uso sicuro dei servizi digitali. Attraverso il progetto, si promuove la conoscenza della PEC, lo sviluppo dell’Spid e la capacità di riconoscere truffe online, favorendo un approccio consapevole e protetto nel mondo digitale. Un percorso volto a garantire competenze fondamentali per navigare in rete in modo sicuro e responsabile.
Imparare a usare la Pec, familiarizzare con l’utilizzo dello Spid, saper riconoscere una truffa online, muoversi nel web con la massima sicurezza. Sono solo alcuni degli obiettivi su cui si concentra l’attività dei 275 punti “Digitale facile”, sportelli attivi nelle provincie dell’Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
