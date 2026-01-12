Alberto Trentini è stato recentemente liberato, insieme a Burlò, dopo 423 giorni di detenzione. La famiglia Trentini ha espresso gratitudine a coloro che hanno contribuito, anche in modo invisibile, alla sua liberazione. La premier Meloni ha commentato con soddisfazione, auspicando un ritorno a casa quanto prima. Questa notizia rappresenta un passo importante nel percorso di giustizia e di vicinanza alle persone coinvolte.

"Questa è la notizia che aspettavamo da 423 giorni! Ringraziamo tutti quelli che hanno reso possibile, anche lavorando nell'invisibilità, la sua liberazione", sono le prime parole della famiglia Trentini, rilasciate attraverso la loro avvocata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Alberto Trentini è stato liberato, con lui scarcerato anche Burlò. La soddisfazione di Meloni: “Presto a casa”

Leggi anche: Venezuela, Alberto Trentini è stato liberato. Con lui rilasciato anche Mario Burlò

Leggi anche: Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi, presto il rientro in Italia: l'annuncio di Tajani. "Gioia e soddisfazione" di Meloni

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Venezuela Alberto Trentini è stato liberato Con lui rilasciato anche Mario Burlò; Alberto Trentini è libero; Alberto Trentini chi è il cooperante italiano ancora detenuto in Venezuela; Chi è Alberto Trentini il cooperante italiano prigioniero in Venezuela.

Alberto Trentini è stato liberato, la famiglia del cooperante: «Notizia attesa 423 giorni, grazie a tutti». Con lui anche Mario Burlò. Meloni: «Gioia e soddisfazione» - Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell’ambasciata d'Italia a Caracas. leggo.it