Alberto Trentini è stato liberato con lui scarcerato anche Burlò La soddisfazione di Meloni | Presto a casa
Alberto Trentini è stato recentemente liberato, insieme a Burlò, dopo 423 giorni di detenzione. La famiglia Trentini ha espresso gratitudine a coloro che hanno contribuito, anche in modo invisibile, alla sua liberazione. La premier Meloni ha commentato con soddisfazione, auspicando un ritorno a casa quanto prima. Questa notizia rappresenta un passo importante nel percorso di giustizia e di vicinanza alle persone coinvolte.
"Questa è la notizia che aspettavamo da 423 giorni! Ringraziamo tutti quelli che hanno reso possibile, anche lavorando nell'invisibilità, la sua liberazione", sono le prime parole della famiglia Trentini, rilasciate attraverso la loro avvocata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
