Venezuela Trump sequestra la petroliera più grande di sempre e annuncia | Stanno succedendo altre cose Maduro | Furto spudorato

Gli Stati Uniti hanno sequestrato la petroliera più grande mai confiscata, The Skipper, al largo delle coste venezuelane. L'operazione, la più imponente di questo genere, ha suscitato reazioni contrastanti tra Washington e Caracas, con il governo di Maduro che ha definito l'azione un

Ieri gli Stati Uniti hanno sequestrato una grande petroliera di 20 anni chiamata The Skipper al largo delle coste del Venezuela, in quella che rappresenta la più grande operazione di questo tipo mai condotta. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente Donald Trump durante un incontro con i giornalisti alla Casa Bianca, dove ha confermato la notizia anticipata dall’agenzia Reuters. “Come probabilmente saprete, abbiamo appena sequestrato una petroliera al largo delle coste del Venezuela. Una grande petroliera, molto grande, in realtà la più grande mai sequestrata”, ha dichiarato Trump, aggiungendo che il sequestro è avvenuto “per una ragione molto valida” e lasciando presagire ulteriori sviluppi: “E stanno succedendo altre cose, vedrete più tardi”. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Venezuela, Trump sequestra la petroliera più grande di sempre e annuncia: “Stanno succedendo altre cose”. Maduro: “Furto spudorato”

