Trentini in arrivo a Roma

Alle 8.30 all'aeroporto di Ciampino è previsto l'arrivo di Alberto Trentini e Mario Burlò, rientrati in Italia dopo oltre 14 mesi di detenzione in Venezuela. Il volo, proveniente da Caracas, segna il ritorno dei due cittadini trentini, recentemente rilasciati dopo un lungo periodo di detenzione. L'evento rappresenta un momento di particolare importanza per le loro famiglie e per la comunità locale.

Atterrerà all'aeroporto di Ciampino intorno alle 8.30 l'aereo partito da Caracas che sta riportando in Italia Alberto Trentini e Mario Burlò, rilasciati ieri dopo oltre 14 mesi di detenzione in Venezuela.A bordo, a quanto appreso dall'Ansa, c'è anche il direttore dell'Aise, Giovanni Caravelli.

Oggi è previsto l'arrivo del cooperante e dell'imprenditore, liberati ieri dalla lunga e ingiusta prigionia a Caracas. Le loro prime parole dopo la liberazione - Oggi è previsto l'arrivo del cooperante e dell'imprenditore, liberati ieri dalla lunga e ingiusta prigionia a Caracas. dire.it

Trentini e Burlò rientrano in Italia, ci saranno anche Meloni e Tajani ad accoglierli a Ciampino - ROMA (ITALPRESS) – Ci saranno anche la premier Giorgia Meloni e il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ad accogliere Alberto Trentini e Mario Burlò al loro arrivo, tra pochi minuti, ... italpress.com

Dopo quattordici mesi di prigionia a Caracas, Trentini rilasciato insieme all’imprenditore Burlò. Oggi l'arrivo a Roma - facebook.com facebook

L’arrivo in Italia di Trentini e Burló dovrebbe avvenire tra stanotte e domani. La mamma di Trentini ha lasciato l’abitazione senza rilasciare dichiarazioni. Festa al lido di Venezia per la liberazione. La cronaca di Giovanna Serpico x.com

