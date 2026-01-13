Trentini e Burlò tornano a casa oggi Stamattina l' arrivo a Roma | ad accoglierli Meloni e Tajani

Alberto Trentini e Mario Burlò rientrano a Roma dopo 14 mesi di detenzione in Venezuela. Questa mattina, il loro aereo proveniente da Caracas è atterrato a Ciampino, dove ad accoglierli erano presenti il presidente Giorgia Meloni e il ministro Antonio Tajani. Il loro ritorno segna la conclusione di un periodo difficile, e l’attesa in aeroporto si è conclusa con un momento di riconoscimento e solidarietà.

Roma, 13 GENNAIO 2025 – Alberto Trentini e Mario Burlò rientrano a casa. Dopo 14 mesi di detenzione in Venezuela, i due cooperanti italiani arriveranno oggi a Roma: l'aereo, partito da Caracas, atterrerà a Ciampino intorno alle 8.30. Ad accoglierli, la premier Giorgia Meloni eil ministro Antonio Tajani. Il Falcon del XXXI stormo è atteso nell'area Cai dell'aeroporto, quello riservato ai voli dei servizi di intelligence. A bordo dell'aereo, a quanto si apprende, c'è anche il direttore dell'Aise, Giovanni Caravelli, che era andato nella capitale sudamericana per seguire da vicino il caso. Una presenza che conferma il ruolo svolto dell'intelligence italiana nelle lunghe trattative per riportare a casa il cooperante veneziano e l'imprenditore torinese.

Apprendo con gioia la notizia della liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. È un risultato significativo che conferma l'efficacia dell'azione diplomatica italiana e la collaborazione istituzionale dimostrata dalle autorità venezuelane.

