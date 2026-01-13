Trentini e Burlò tornano a casa oggi In volo da Caracas stamattina l' arrivo a Roma | la diretta

Alberto Trentini e Mario Burlò fanno ritorno a Roma dopo 14 mesi di detenzione in Venezuela. Questa mattina, il loro volo proveniente da Caracas è previsto all’aeroporto di Ciampino intorno alle 8. Il rientro segna la conclusione di un periodo difficile per i due cooperanti italiani, ora pronti a ricongiungersi con le famiglie.

Roma, 13 GENNAIO 2025 – Alberto Trentini e Mario Burlò rientrano a casa. Dopo 14 mesi di detenzione in Venezuela, i due cooperanti italiani arriveranno oggi a Roma: l’aereo, partito da Caracas, atterrerà a Ciampino intorno alle 8.30. A bordo, a quanto si apprende, c'è anche il direttore dell'Aise, Giovanni Caravelli, che era andato nella capitale sudamericana per seguire da vicino il caso. Una presenza che conferma il ruolo svolto dell'intelligence italiana nelle lunghe trattative per riportare a casa i due cooperanti. La diretta . Venezuela, Tajani: "Trentini e Burlo' presto in Italia" Venezuela, Tajani: "Trentini e Burlo' presto in Italia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

