Trentini è libero e rientra in Italia | Grazie al premier e al governo

Trentini è tornato in Italia, ringraziando il governo per il supporto. Caracas ha rilasciato il cooperante, detenuto per oltre 400 giorni, e l’imprenditore Burlò, entrambi ignari dell’arresto di Maduro. La vicenda si è conclusa in modo inatteso, portando a un riavvicinamento tra le parti.

Caracas rilascia il cooperante, in cella da oltre 400 giorni, e l’imprenditore Burlò. Entrambi ignoravano l’arresto di Maduro: «È stato tutto inaspettato». Il Papa ha ricevuto la Machado, che giovedì incontrerà Trump. Che la cattura di Nicolás Maduro stia ridefinendo i rapporti tra l’Italia e il Venezuela è evidente dalla notizia più attesa: Alberto Trentini torna a casa. Il cooperante italiano, rinchiuso nel carcere El Rodeo a Caracas per 423 giorni, è stato liberato insieme al connazionale Mario Burlò. Ad annunciare la novità, alle 5 di ieri mattina, è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: « Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell’ambasciata d’Italia a Caracas». 🔗 Leggi su Laverita.info

