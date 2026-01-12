Alberto Trentini e Mario Burlò sono giunti di notte nell'ambasciata italiana a Caracas, segnando la loro liberazione. Entrambi esprimono emozioni di attesa e riconoscenza, evidenziando un momento di svolta improvviso e inatteso. La loro partenza rappresenta un passo importante nel contesto delle recenti evoluzioni politiche, offrendo un esempio di resilienza e speranza in un quadro complesso.

"È stato tutto così improvviso. Inaspettato". Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi. Sono arrivati a notte fonda nell'ambasciata italiana a Caracas. Emozionati, raccontano, hanno sostenuto di non sapere della cattura di Maduro. "Sono felice, ringrazio l’Italia", ha detto. Poi quel desiderio: "Ora possiamo fumare una sigaretta?". "Sono libero e desidero ringraziare il presidente del Consiglio, il governo italiano, il ministro degli Esteri Tajani, il corpo diplomatico che si è attivato e ha portato a termine la liberazione mia e di Mario (Burdò, ndr). Sono in partenza per l'Italia, molto presto, non vedo l'ora di riabbracciare la mia famiglia". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trentini: "Grazie alla premier e al governo, sono in partenza verso l'Italia". Burlò: "Finalmente libero, non vedo l'ora di riabbracciare la mia famiglia"

