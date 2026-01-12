Trentini e Burlò verso l' Italia | attesa a Ciampino per il volo di Stato che li riporta a casa

Domani mattina a Ciampino è previsto l’arrivo del volo di Stato con a bordo Alberto Trentini e Mario Burlò, gli italiani rilasciati dalle carceri venezuelane. L’evento segna il ritorno a casa dei due cittadini italiani dopo il loro lungo periodo di detenzione. La notizia viene confermata dalle autorità e rappresenta un momento importante per le loro famiglie e per l’intera comunità.

È previsto per le prime ore della mattinata di domani - a quanto si apprende - l'arrivo all'aeroporto romano di Ciampino del volo di Stato con a bordo Alberto Trentini e Mario Burlò, i due italiani liberati dalle carceri venezuelane. Non è escluso che ad accogliere i due connazionali, come già accaduto in occasione del rientro dall'Iran della giornalista Cecilia Sala, possa esserci anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Finisce così un incubo durato 423 giorni: il cooperante italiano, Alberto Trentini, è libero. Ha varcato l'uscita del carcere El Rodeo di Caracas intorno alle 23 di domenica, quando in Italia era notte fonda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Venezuela | Trentini e Burlò sono stati liberati L’annuncio di Tajani Meloni | Gioia e soddisfazione; Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi Il rapporto con gli Usa il ruolo della Chiesa | così si è arrivati alla loro scarcerazione | L' annuncio di Tajani la gioia di Meloni | Tra poco saranno a casa; Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati in Venezuela e si trovano all’ambasciata italiana a Caracas; Alberto Trentini e Mario Burlò liberati in Venezuela quando torneranno.

