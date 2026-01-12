Trentini e Burlò liberati in Venezuela Tajani | Rientro entro domani Meloni | Collaboriamo con Caracas
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha comunicato il rientro in Italia di Alberto Trentini e Mario Burlò, previsto tra stanotte e domani. Questo risultato riflette un miglioramento nelle relazioni tra Venezuela e Italia, come sottolineato anche dal presidente Meloni, che evidenzia la volontà di collaborare con Caracas. La situazione testimonia un passo avanti nelle relazioni diplomatiche tra i due paesi.
