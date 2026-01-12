Trentini e Burlò liberati in Venezuela Tajani | Rientro entro domani Meloni | Collaboriamo con Caracas

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha comunicato il rientro in Italia di Alberto Trentini e Mario Burlò, previsto tra stanotte e domani. Questo risultato riflette un miglioramento nelle relazioni tra Venezuela e Italia, come sottolineato anche dal presidente Meloni, che evidenzia la volontà di collaborare con Caracas. La situazione testimonia un passo avanti nelle relazioni diplomatiche tra i due paesi.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato che Alberto Trentini e Mario Burlò rientreranno in Italia a bordo di un aereo tra stanotte e domani: "L'importante è che stiano tornando a casa, ed è importante che siano cambiate le relazioni tra Venezuela e Italia, c'è stato un cambio di passo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Venezuela, l'annuncio di Tajani: "Liberati Trentini e Burlò". Meloni: "Gioia"

Leggi anche: Venezuela: Trentini e Burlò sono stati liberati. L’annuncio di Tajani. Meloni: “Gioia e soddisfazione”

