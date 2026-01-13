Alberto Trentini e Mario Burlò, italiani detenuti in Venezuela, sono tornati in Italia. All’aeroporto di Ciampino sono stati accolti dalla presidente Meloni e dal ministro Tajani. Il loro rientro rappresenta un momento importante per le famiglie e le istituzioni italiane, che hanno lavorato per il rilascio e il rientro dei due cittadini.

Il rientro in patria degli italiani Alberto Trentini e Mario Burlò, rilasciati in Venezuela. Ad attenderli all’aeroporto di Ciampino la premier Meloni e il ministro degli Esteri. Felicità a prezzo altissimo, ha detto Trentini ripensando al dolore attraversato. Le immagini dell’abbraccio con le famiglie. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Trentini e Burlò rientrano in Italia. Accolti da Meloni e Tajani

