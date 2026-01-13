Atterrato a Ciampino l' aereo con Trentini e Burlò accolti da Meloni e Tajani

L’aereo proveniente da Caracas con Alberto Trentini e Mario Burlò è atterrato a Ciampino. I due italiani, rilasciati ieri dopo più di 14 mesi di detenzione in Venezuela, sono stati accolti dalle autorità italiane, tra cui Meloni e Tajani. L’arrivo segna la conclusione di un lungo periodo di detenzione e il ritorno in Italia dei due cittadini, simbolo di un episodio che ha coinvolto diversi livelli diplomatici.

È atterrato a Ciampino l'aereo partito da Caracas che ha riportato in Italia Alberto Trentini e Mario Burlò, rilasciati ieri dopo oltre 14 mesi di detenzione in Venezuela. Ad accoglierli c'erano il premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. A bordo anche il direttore dell'Aise, Giovanni Caravelli, che si era recato nella capitale sudamericana: una presenza che conferma il ruolo svolto dall'intelligence nelle lunghe trattative per riportare a casa i due italiani.

