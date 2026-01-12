Tajani ha annunciato che i cittadini Trentini e Burlò rientreranno tra stanotte e domani. È stata immediatamente avviata un'operazione di rientro, con un volo già in partenza, per assicurare il ritorno in sicurezza di entrambi. La priorità è garantire la loro tutela e il rispetto degli impegni assunti.

"Abbiamo subito fatto partire un aereo che rientrerà tra stanotte e domani riportando a casa entrambi". L'ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa alla Farnesina in merito alla liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlo', che erano detenuti in Venezuela. "Ieri abbiamo lavorato a lungo, ho passato la domenica alla Farnesina e ieri sera verso le 8.10 il ministro degli Esteri del Venezuela mi ha comunicato che la presidente Rodriguez aveva deciso di liberare Trentini, perché io avevo chiesto durante la riunione del G7 che venissero liberate 4 persone e, tra queste, c'era Trentini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Trentini e Burlò rientrano tra stanotte e domani". La promessa di Tajani

