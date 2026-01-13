Trentini e Burlò oggi in Italia l’arrivo dei due italiani che erano detenuti in Venezuela – La diretta

Questa mattina all’aeroporto di Ciampino atterra il volo di Stato con Alberto Trentini e Mario Burlò, i due italiani recentemente liberati dal Venezuela dopo periodi di detenzione di 423 giorni e 14 mesi. L’arrivo segna la conclusione di un lungo percorso di attesa e speranza, riportando in Italia due cittadini che hanno affrontato un’esperienza difficile lontano da casa.

È in arrivo questa mattina all’aeroporto di Ciampino il volo di Stato che riporta in Italia Alberto Trentini e Mario Burlò, i due italiani detenuti in Venezuela rispettivamente per 423 giorni e per 14 mesi, e che ora sono stati liberati. All’aeroporto nei pressi della Capitale potrebbe andare a riceverli anche la premier, Giorgia Meloni, ma per il momento non ci sono conferme. Ieri sera entrambi hanno ringraziato Meloni e il governo. “ Sono libero e desidero ringraziare il presidente del Consiglio, il governo italiano, il ministro degli Esteri Tajani, il corpo diplomatico che si è attivato e ha portato a termine la liberazione mia e di Mario (Burlò, ndr). 🔗 Leggi su Lapresse.it

