Venezuela | liberati italiani Trentini e Burlò Meloni | In volo per l' Italia

Il governo venezuelano ha liberato gli italiani Alberto Trentini e Mario Burlò, che si trovavano in detenzione nel paese. I due cittadini sono ora in sicurezza presso l'Ambasciata d’Italia a Caracas. La premier Meloni ha annunciato di essere in volo verso l’Italia, evidenziando l’importanza di questa restituzione. La vicenda rappresenta un passo importante nelle relazioni tra i due paesi e nel rispetto dei diritti dei cittadini italiani all’estero.

Il governo venezuelano ha liberato i detenuti italiani Alberto Trentini e Mario Burlò. "Accolgo con gioia e soddisfazione la liberazione dei connazionali Alberto Trentini e Mario Burlò, che si trovano ora in sicurezza presso l'Ambasciata d'Italia a Caracas. Ho parlato con loro, e un aereo è già partito da Roma per riportarli a casa", ha detto la premier Giorgia Meloni, che ha espresso "a nome del governo italiano, un sentito ringraziamento alle Autorità di Caracas, a partire dal residente Rodriguez, per la costruttiva collaborazione dimostrata in questi ultimi giorni e a tutte le istituzioni e alle persone che, in Italia, hanno operato con impegno e discrezione per il raggiungimento di questo importante risultato". 🔗 Leggi su Iltempo.it

