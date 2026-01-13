Trentini e Burlò finalmente liberi | l’arrivo a Ciampino tra abbracci e commozione

Trentini e Burlò sono finalmente rientrati in Italia, dopo 14 mesi di detenzione in Venezuela. L’arrivo a Ciampino è stato caratterizzato da momenti di emozione e affetto tra familiari e amici, segnando la conclusione di un lungo periodo di attesa. La loro restituzione alla libertà rappresenta una svolta importante, portando con sé un senso di sollievo e speranza per il futuro.

Dopo 14 mesi di detenzione in Venezuela, Trentini e Burlò tornano in Italia tra abbracci, sorrisi e commozione. Dopo oltre 14 mesi di detenzione in Venezuela, Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in Italia, accolti a Ciampino dalle loro famiglie, dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. L'arrivo dell'aereo di Stato ha regalato momenti di grande emozione: il sorriso dei figli di Burlò e l'abbraccio della madre di Trentini al figlio hanno sottolineato il lato umano di una vicenda che ha avuto anche importanti risvolti diplomatici. " Bentornati a casa!", ha scritto su X la presidente del Consiglio, condividendo le immagini dei saluti con le famiglie e dei momenti di commozione.

Venezuela, Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e stanno bene. Presto in Italia - Lo ho appena comunicato al Presidente del Consiglio @GiorgiaMeloni che ha sempre seguito la vicenda in ... tg.la7.it

Trentini libero dopo 423 giorni, le prime ore fuori dal carcere. «Avevo solo una Bibbia in spagnolo, Burlò mi teneva di buonumore» - I due italiani, appena scarcerati, sono stati portati nella sede dell'ambasciata italiana a Caracas ROMA- msn.com

Apprendo con gioia la notizia della liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. È un risultato significativo che conferma l’efficacia dell’azione diplomatica italiana e la collaborazione istituzionale dimostrata dalle autorità venezuelane. Una notizia positiva che - facebook.com facebook

