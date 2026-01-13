Finalmente a casa bentornati | Trentini e Burlò atterrati a Ciampino ad accoglierli Meloni Tajani e mamma Armanda

Sono atterrati all’aeroporto di Ciampino Alberto Trentini e Mario Burlò, rientrati dal Venezuela. All’arrivo ad attenderli, il presidente Giorgia Meloni, il vicepresidente Antonio Tajani e la loro famiglia, tra cui mamma Armanda. Un rientro che segna il ritorno a casa dopo un viaggio all’estero, accolti con calore da figure istituzionali e familiari.

É atterrato all'aeroporto di Ciampino l'aereo con a bordo Alberto Trentini e Mario Burlò, di ritorno dal Venezuela. Con loro il direttore dell' Aise, Giovanni Caravelli. Ad accoglierli, oltre alla premier, Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, la mamma di Trentini, Armanda Colusso, e il legale della famiglia, Alessandra Ballerini. Trentini e Burlò atterrati a Ciampino: finalmente a casa. Ad attenderli Meloni e Tajani. Dopo oltre 400 giorni da incubo – 423 per l'esattezza – prigionieri nelle celle del regime venezuelano, oggi è il giorno del ritorno a casa per i nostri due connazionali.

«Bentornato Alberto, figlio di un’Italia che crede nella pace e nella libertà». La lettera di don Ciotti per la liberazione di Trentini - Bentornato a te giovane uomo generoso, figlio di un’Italia che crede nella pace, nella libertà, nella dignità di tutti gli esseri umani. famigliacristiana.it

Don Ciotti: "Bentornato Alberto Trentini, figlio di un'Italia che crede nella pace" - E' una gioia indescrivibile saperti libero e pronto a rientrare in Italia, dalla tua famiglia e dai tuoi amici. ansa.it

