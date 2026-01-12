Venezuela Alberto Trentini e Mario Burlò finalmente liberi

Dopo 423 giorni di attesa, Alberto Trentini e Mario Burlò sono finalmente liberi. La loro liberazione rappresenta un momento importante per le persone coinvolte e le rispettive famiglie. Ora si apre la fase del rientro in Italia, in un contesto di speranza e attesa condivisa. Restano da monitorare gli sviluppi e le prossime tappe di un percorso che, finalmente, può considerarsi concluso con esito positivo.

