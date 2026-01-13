Il messaggio affisso sul balcone di Lido di Venezia riporta con semplicità e chiarezza:

Roma, 13 gennaio 2025 – Per una volta non è stato necessario cambiare neppure una sillaba. " Alberto Trentini libero ", strilla lo striscione affisso sul balcone della casa di famiglia, a Lido di Venezia. Prima come adesso. Da appello disperato a grido liberatorio. Venezuela, Sanchez: continuare a liberare prigionieri politici L’angoscia e la gioia si possono esprimere con la stessa frase. È il vizio, ma anche la virtù della parola scritta: schiava del tempo e dello spazio, e per questo capace di adattarsi. Come tutti noi, fatti a immagine e somiglianza di Dio, eppure tanto diversi da Lui proprio perché costretti ad abitare chiusi tra lo spazio e il tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trentini e Burlò, dall’angoscia alla gioia. In uno striscione

Leggi anche: Venezuela, liberati i prigionieri italiani Alberto Trentini e Mario Burlò. La gioia di Meloni: “Grazie alla presidente Rodriguez”

Leggi anche: Chi è Mario Burlò, liberato insieme a Trentini: dall’arresto in Venezuela alla liberazione

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Apprendo con gioia la notizia della liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. È un risultato significativo che conferma l’efficacia dell’azione diplomatica italiana e la collaborazione istituzionale dimostrata dalle autorità venezuelane. Una notizia positiva che - facebook.com facebook