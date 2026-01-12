Venezuela liberati i prigionieri italiani Alberto Trentini e Mario Burlò La gioia di Meloni | Grazie alla presidente Rodriguez

Il Venezuela ha liberato Alberto Trentini e Mario Burlò, cittadini italiani detenuti nel paese. La notizia è stata confermata oggi, dopo la liberazione di Luigi Gasperin e Biagio Pilieri. La presidente Meloni ha espresso gratitudine alla collega venezuelana, presidente Rodriguez, per l’attenzione e la collaborazione dimostrata. Questa vicenda si inserisce in un quadro di negoziati diplomatici che proseguono con l’obiettivo di garantire la tutela dei cittadini italiani all’estero.

Roma, 12 gennaio 2025 – Dopo Luigi Gasperin e Biagio Pilieri il Venezuela ha liberato Alberto Trentini e Mario Burlò. I due italiani prigionieri nelle carceri venezuelane “sono liberi e sono nella sede dell'ambasciata d'Italia a Caracas”. Lo ha annunciato tramite un messaggio su X il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, aggiungendo di aver “appena comunicato” la notizia alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “che ha sempre seguito la vicenda in prima persona”. “Ho parlato con i nostri due connazionali che sono in buone condizioni. Presto rientreranno in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Venezuela, liberati i prigionieri italiani Alberto Trentini e Mario Burlò. La gioia di Meloni: “Grazie alla presidente Rodriguez” Leggi anche: Venezuela: scarcerati Alberto Trentini e Mario Burlò. Meloni ringrazia la presidente Rodriguez: «Gioia per la loro liberazione» Leggi anche: Venezuela: liberati Alberto Trentini e Mario Burlò, l'annuncio del ministro Tajani. Meloni: «Gioia per la loro liberazione» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Venezuela, ecco la lista dei detenuti italiani che potrebbero essere liberati; Non solo Trentini, ecco chi sono gli altri 27 italiani in carcere a Caracas per motivi “politici”; Venezuela, chi sono gli italiani liberati: attesa per Alberto Trentini; Venezuela, gli italiani Biagio Pilieri e Luigi Gasperin tra i 250 prigionieri liberati. Liberati in Venezuela Alberto Trentini e Mario Burlò, Meloni: "Gioia e soddisfazione" - Dopo 423 giorni di prigionia è stato rilasciato il cooperante Trentini, di cui l'Italia chiedeva da tempo la liberazione. msn.com

