Funerali a Esenta per Marina Signori | la fisioterapista travolta da un camion mentre faceva jogging

A Esenta si sono svolti i funerali di Marina Signori, la fisioterapista di 54 anni tragicamente investita da un camion mentre faceva jogging a Montichiari. L’evento si è tenuto oggi, martedì 13 gennaio, alle ore 15, nel rispetto del dolore della comunità e della famiglia. La perdita di Marina è un momento di riflessione sulla sicurezza e sulla fragilità della vita.

Lonato del Garda piange la 54enne investita a Montichiari. Si terranno oggi, martedì 13 gennaio, alle ore 15.00, nella chiesa della frazione di Esenta di Lonato del Garda, i funerali di Marina Signori, la fisioterapista di 54 anni morta tragicamente mentre faceva jogging sulle colline di Montichiari. Il corteo funebre partirà alle 14:45 dall'abitazione della defunta in Via Staffolo. Un'intera comunità si stringe attorno alla famiglia per l'ultimo saluto a una donna molto conosciuta e stimata, la cui scomparsa ha lasciato un segno profondo non solo tra i familiari e gli amici, ma anche tra i tanti pazienti che nel tempo avevano apprezzato la sua professionalità e umanità.

