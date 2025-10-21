Catanzaro-Palermo trasferta vietata per tifosi siciliani
Divieto di vendita dei biglietti ai tifosi residenti nella provincia di Palermo per l’incontro che domenica 25 ottobre la formazione siciliana giocherà in casa del Catanzaro, per il campionato di serie B. Lo ha disposto il prefetto del capoluogo calabrese, Castrese De Rosa, per motivi di ordine pubblico. "Il provvedimento è stato adottato - è detto in una nota stampa della Prefettura - in seguito. 🔗 Leggi su Feedpress.me
