Napoli-Inter trasferta vietata per i residenti in Lombardia
Napoli- Inter sarà il big match dell’ottava giornata di Serie A, in programma sabato 25 ottobre allo Stadio Diego Armando Maradona con calcio d’inizio alle ore 18:00. La trasferta sarà vietata per i residenti in Lombardia. Questa, infatti, la decisione presa dal Prefetto di Napoli per garantire la tutela dell’ordine pubblico L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
