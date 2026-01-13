Transenne e vigili del fuoco in piazza a Ravenna dopo la doppia scossa
A Ravenna, le recenti scosse di terremoto hanno causato disagi nel centro storico. Per motivi di sicurezza, i Vigili del Fuoco hanno transennato l’area di fronte a Palazzo Merlato, dove si trovano le colonne di San Vitale e Sant’Apollinare. Sono in corso controlli per valutare eventuali danni e garantire la sicurezza pubblica in seguito alle scosse sismiche.
Le due scosse di terremoto hanno creato disagi in centro, dove sono in corso alcuni controlli. I Vigili del Fuoco hanno transennato l'area davanti a Palazzo Merlato, dove sorgono le colonne si San Vitale e Sant'Apollinare. Controlli in corso su edifici e monumenti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
