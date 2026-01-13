Transenne e vigili del fuoco in piazza a Ravenna dopo la doppia scossa

A Ravenna, le recenti scosse di terremoto hanno causato disagi nel centro storico. Per motivi di sicurezza, i Vigili del Fuoco hanno transennato l’area di fronte a Palazzo Merlato, dove si trovano le colonne di San Vitale e Sant’Apollinare. Sono in corso controlli per valutare eventuali danni e garantire la sicurezza pubblica in seguito alle scosse sismiche.

Il Capodanno senza festa di piazza Duomo, ingressi blindati - Niente brindisi, né concerti: 17 varchi, transenne e ingressi contingentati a 4. rainews.it

Milano, piazza Duomo a numero chiuso: le forze dell'ordine hanno bloccato gli ingressi prima di mezzanotte - 500 persone (metà della capienza) è stato fissato per garantire la sicurezza. milano.corriere.it

Vigevano (PV),crepe nel porticato di piazza Ducale: intervento dei #vigilidelfuoco, transenne e divieto di transito. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.