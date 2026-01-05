Befana dei vigili del fuoco centinaia di bambini in piazza Grande | doni e dolciumi regalati dopo la discesa dal campanile del duomo FOTO

Ogni anno, la Befana dei vigili del fuoco anima Piazza Grande, portando doni e dolciumi ai bambini dopo la discesa dal campanile del duomo. Centinaia di famiglie partecipano con entusiasmo a questo tradizionale evento, sfidando il freddo per vivere insieme un momento di festa e condivisione. Un appuntamento che, anche quest’anno, ha richiamato l’attenzione della comunità locale, confermando l’importanza di preservare le tradizioni più sentite.

Hanno sfidato il freddo per accaparrarsi posti in prima fila e non mancare al tradizionale appuntamento con la Befana dei vigili del fuoco. Così centinaia di bambini, accompagnati da nonni e genitori, si sono ritrovati questo pomeriggio di lunedì 5 gennaio a Livorno, in piazza Grande, attendendo.

