Befana dei vigili del fuoco centinaia di bambini in piazza Grande | doni e dolciumi regalati dopo la discesa dal campanile del duomo FOTO

Ogni anno, la Befana dei vigili del fuoco rappresenta un momento di incontro e solidarietà, portando doni e dolciumi ai bambini di piazza Grande. Dopo la discesa dal campanile del duomo, centinaia di famiglie si riuniscono per vivere questa tradizione, sfidando il freddo e condividendo un momento di gioia e comunità. Un appuntamento che rafforza il legame tra i vigili del fuoco e la città.

Hanno sfidato il freddo per accaparrarsi posti in prima fila e non mancare al tradizionale appuntamento con la Befana dei vigili del fuoco. Così centinaia di bambini, accompagnati da nonni e genitori, si sono ritrovati questo pomeriggio di lunedì 5 gennaio a Livorno, in piazza Grande, attendendo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Befana dei vigili del fuoco, centinaia di bambini in piazza Grande: doni e dolciumi regalati dopo la discesa dal campanile del duomo. FOTO Leggi anche: A Rapallo la befana vien dal mare per distribuire doni e dolciumi ai bambini Leggi anche: Torna la spettacolare Befana dei Vigili del Fuoco in piazza del Plebiscito Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ultimi giorni di festa, gli evento in città a Sassari; 5 città in Italia dove l’Epifania si festeggia in piazza; Giubileo 2025, atto finale a San Pietro nel giorno dell'Epifania: massima sicurezza. Controlli a tappeto anche a piazza Navona; La Befana torna a volare su Cascina. Bagno di folla per la Befana Volante in piazza Mazzini - I vigili del fuoco del distaccamento di Viareggio hanno voluto far rivivere una tradizione degli anni passati, con la Befana arrivata sul Belvedere delle Maschere sull'autoscala. noitv.it

La Befana accompagnata dai vigili del fuoco porta calze, dolci e piccoli regali ai bambini ricoverati all'Ospedale di Padova - La Befana ha portato calze piene di dolci ai bambini della Pediatria dell'Ospedale del Bambino di Padova. msn.com

San Giovanni. Domani la Befana dei Vigili del Fuoco - Arezzo, 5 gennaio 2026 – Domani pomeriggio, martedì 6 gennaio, il centro storico di San Giovanni Valdarno ospiterà uno degli eventi più attesi dai bambini e dalle famiglie: la Befana dei Vigili del Fu ... msn.com

L'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco sezione di L'Aquila, preso atto delle condizioni di maltempo previste, comunica che l'evento "Befana dei Vigili del Fuoco" in programma domani, 6 gennaio, in Piazza Duomo non si svolgerà a scopo precauzional - facebook.com facebook

La Befana dei Vigili del Fuoco anche a Portoferraio x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.