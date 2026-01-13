Tragedia sul lavoro a Colleferro operaio muore schiacciato da un trasformatore

Oggi a Colleferro si è verificato un incidente sul lavoro in un'azienda della zona industriale di Piombinara, che ha causato la morte di un operaio. L'intera comunità è sotto shock per quanto accaduto, mentre le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente. È un episodio che sottolinea ancora una volta l’importanza delle norme di sicurezza sul lavoro.

Giornata tragica quella di oggi a Colleferro dove nel primo pomeriggio ha perso la vita un uomo mentre stava lavorando in un'azienda della zona industriale in Località Piombinara.L'uomo morto schiacciato da un trasformatoreIn pratica da quello che si apprende dalle prime ricostruzioni ufficiali. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Incidente sul lavoro, schiacciato da un trasformatore di 50 quintali. Morto operaio Leggi anche: Tragedia sul lavoro alle Eolie: operaio di 37 anni muore schiacciato da un escavatore Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Aquino – Incidente sul lavoro in cartiera: operaio investito da un muletto. Terribile incidente sul lavoro, operaio 40enne muore schiacciato da un peso di 50 quintali - Tragedia a Colleferro, dove un operaio di 40 anni è morto schiacciato dal peso di 50 quintali mentre era sul muletto: sul posto i vigili del fuoco ... fanpage.it

Colleferro, incidente sul lavoro: operaio di 40 anni muore schiacciato da un trasformatore - Sul posto i vigili del fuoco Un'altra morte bianca, un altro lavoratore che muore sul posto di lavoro. msn.com

Profondo dolore e indignazione per l’ennesima tragedia sul lavoro all’ex Ilva di Taranto: la morte dell’operaio Claudio Salamida riaccende l’allarme sulla sicurezza negli impianti e spinge la Confsal a chiedere un intervento immediato delle istituzioni Leggi l'ar - facebook.com facebook

Tragedia all’ex Ilva di Taranto: operaio muore sul lavoro, sciopero di 24 ore #exilva x.com

