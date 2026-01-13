Traffico Roma del 13-01-2026 ore 18 | 30

Alle ore 18:30 del 13 gennaio 2026, si registrano rallentamenti significativi nel traffico a Roma. Sul Grande Raccordo Anulare si segnalano code tra Bufalotta e Casilina, e tra Ardeatina e Pontina. In esterna, congestioni sulla via Pontina e sulla A24 tra la Tangenziale Est e il GRA. Si consiglia di pianificare con anticipo gli spostamenti e di consultare eventuali aggiornamenti, considerando anche lo sciopero nazionale dei taxi in corso.

Luceverde Roma rallentamenti e code per traffico intenso sul grande raccordo anulare tra la Bufalotta e la Casilina e proseguendo tra la Ardeatina e la Pontina mentre in esterna si sta in coda alla Roma Fiumicino la via Pontina e proseguendo tra la Prenestina e la Tiburtina altre file sul tattoo Urbano della A24 roma-teramo dalla tangenziale est al grande raccordo anulare per traffico intenso in direzione fuori Roma in coda il traffico sul viadotto della Magliana verso la via del Cappellaccio incolonnamenti sulla via Pontina per traffico intenso dalla Cristoforo Colombo fino a Mostacciano in direzione Aprilia segnaliamo infine possibili disagi per chi si sposta con il taxi a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore da Tiziano Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-01-2026 ore 18:30 Leggi anche: Traffico Roma del 01-01-2026 ore 18:30 Leggi anche: Traffico Roma del 13-01-2026 ore 07:30 La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Le strade chiuse a Roma sabato 10 e domenica 11 Gennaio 2026; Taxi, oggi lo sciopero a Roma: durerà 24 ore. Rischio caos per il corteo da Fiumicino; Via Ardeatina collassa, strada chiusa a causa di uno smottamento; Sciopero taxi martedì 13 gennaio contro Uber e abusivismo. A Roma corteo di auto bianche da Fiumicino a Montecitorio. Traffico Roma del 13-01-2026 ore 14:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via Ardeatina per lavori chiusure tra via della Fotografia e via ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 13-01-2026 ore 17:30 - Luceverde Lazio mai trovati cosa tratti sul tratto Urbano della A24 roma- romadailynews.it

Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com

Non si ferma l'azione di contrasto al traffico di stupefacenti da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma #CasilinaNews - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.