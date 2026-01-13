Traffico Roma del 13-01-2026 ore 07 | 30

Il traffico a Roma al 13 gennaio 2026 alle 07:30 presenta diversi disagi, principalmente a causa di incidenti e lavori in corso. Si registrano code sulla via Salaria e sulla Pontina, con rallentamenti su tutte le principali arterie di accesso alla città. Chiusi temporaneamente alcuni tratti come via Ardeatina e via dell'Isola Farnese, mentre sono in atto variazioni di percorso a causa di uno sciopero dei taxi e di un corteo di auto.

Luceverde Roma Buongiorno a causa di un incidente Ci sono code sulla via Salaria tra via di vallericca e via della Marcigliana in direzione di Roma per un altro incidente incolonnamenti sulla Pontina da Pomezia Castel Romano verso Roma Per quanto riguarda il traffico è in aumento su tutte le principali strade di accesso a Roma I maggiori disagi al momento sulla Flaminia e la Salaria concludi rispettivamente dal raccordo via dei Due Ponti e da Fidene a via dei Prati Fiscali sul raccordo cuore in carreggiata interna dalla Casilina all'appia incolonnamenti sull'intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est sulla tangenziale est e rallentamenti e code da via delle Valli a via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico per uno smottamento ancora chiusa la via Ardeatina tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta inevitabili riflessi per la circolazione per lo stesso motivo ancora chiusa anche via dell'Isola Farnese tra riserva campetti e via del Prato della Corte vi segnalo infine che per l'intera giornata di oggi sarà non rischio le dei taxi a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore previsto anche un corteo di auto che a partire dalle 10 spilea dall'aeroporto di Fiumicino a Piazza Bocca della Verità sibili momentanea chiusure e deviazioni per il traffico al passaggio delle auto bianche per i dettagli di queste altre notizie come sempre potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

