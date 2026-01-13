Traffico Lazio del 13-01-2026 ore 09 | 30

Traffico in Lazio il 13 gennaio 2026 alle 09:30 presenta diversi rallentamenti e incolonnamenti. Si segnalano code sulla Salaria da Monterotondo scalo verso Roma, chiusure temporanee in via dell'Isola Farnese e sulla Pontina a Pomezia. Il Raccordo Anulare mostra congestioni tra Roma Fiumicino e la Tiburtina. La superstrada Sora-Cassino è chiusa in provincia di Frosinone. Persistono anche limitazioni dovute a uno sciopero

luce verde Lazio Bentrovati a causa di un incidente ci sono incolonnamenti sulla Salaria da Monterotondo scalo a via della Marcigliana verso Roma sempre a nord di Roma ricordiamo che per un appuntamento per me ancora la chiusura di via dell'Isola Farnese tra riserva campetti via del Prato della Corte ancora per incidente code sulla Pontina all'altezza di Pomezia verso Roma sempre nel quadrante su resta chiusa la via Ardeatina per uno smottamento tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta inevitabili ripercussioni per la circolazione della zona sul Raccordo Anulare ci sono ancora incolonnamenti in carreggiata interna dalla video con la Roma Firenze fino alla Tiburtina ancora in carreggiata interna code anche dalla casini alla Appia e proseguendo dalla Laurentina alla Roma Fiumicino prorogati al 15 ma sui lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore Belmonte Castello deviazioni possibili sul Provinciale 259 bisognerà infine che per l'intera giornata però non rischio le corse dei taxi a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore previsto Inoltre un corteo di auto che dall'aeroporto di Fiumicino raggiungerà Piazza Bocca della Verità possibile in momentanea chiusure e deviazioni per il traffico al passaggio delle auto bianche da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 13-01-2026 ore 09:30 Leggi anche: Traffico Lazio del 09-01-2026 ore 09:30 Leggi anche: Traffico Lazio del 01-01-2026 ore 09:30 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Pioggia a Roma, allerta rossa per l'Aniene: il fiume esondato in più punti, famiglie evacuate, chiusa la Tiburtina. Ciacciarelli (Regione): «Restate a casa». Le zone a rischio, le precauzioni; Trattori bloccano il traffico a Milano contro il trattato Mercosur; Itinerario invernale nel Lazio: tra Cascate ghiacciate, Eremi Benedettini e vette innevate dei Monti Simbruini; Fiamma Olimpica a Biella martedì 13 gennaio: sospensione del traffico e modifiche alla viabilità. Traffico Lazio del 13-01-2026 ore 09:30 - luce verde Lazio Bentrovati a causa di un incidente ci sono incolonnamenti sulla Salaria da Monterotondo scalo a via della Marcigliana verso Roma sempre a ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-01-2026 ore 07:25 - Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio disagi per chi si dirige la capitale ... romadailynews.it

#SS1 #Aurelia Strada chiusa per operazioni tecniche il traffico viene momentaneamente deviato a #Massimina Raccordo Anulare Prestare Attenzione Waze Lazio #viabiliLAZ - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.