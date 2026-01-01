Traffico Lazio del 01-01-2026 ore 09 | 30

Alle ore 09:30 del 1 gennaio 2026, il traffico sulla rete viaria laziale risulta generalmente scorrevole. Non sono segnalate criticità lungo le principali direttrici, anche se si segnalano lavori in corso sulla superstrada Sora-Cassino, chiusa fino al 12 gennaio, e sulla statale 148 Pontina tra Sabaudia e Latina, con possibili rallentamenti. Si consiglia di mantenere aggiornamenti e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

Luceverde Lazio Bentrovati e Bonanno traffico scorrevole in queste ore sulla rete viaria laziale nessuna segnalazione di rilievo quindi nessun impedimento lungo le principali direttrici che attraversano il territorio in provincia di Frosinone prorogati al 12 gennaio i lavori sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina inferiore e Belmonte Castello deviazioni sulla strada provinciale 259 e proseguono anche i lavori sulla statale 148 Pontina tra Sabaudia e Latina con riduzioni dei siete stradali in tratti saltuari in direzione di Terracina non si escludono rallentamenti bene tutto e grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale

