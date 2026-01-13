Durante l’ATP di Auckland, Ugo Carabelli si è tagliato i capelli con le forbici dal suo borsone, un gesto spontaneo tra un cambio campo e l’altro. La sua routine include allenamenti intensi, lunghi viaggi e trasferte impegnative, spesso con partite ravvicinate. Una scena semplice che riflette la quotidianità di un atleta tra impegno e momenti di normalità in un calendario fitto di impegni.

Allenamenti, lunghi viaggi, trasferte dure e match spesso a distanza di meno di 24 ore l’uno dall’altro. Sarà per la vita frenetica, sarà perché forse preferisce impiegare diversamente il tempo libero, ma pare che Camilo Ugo Carabelli non abbia nemmeno un momento per andare da un parrucchiere a tagliare i capelli. E quanto messo in scena dal tennista argentino all’ Atp 250 di Auckland ha davvero dell’incredibile. L’attuale numero 47 del ranking Atp – durante il match contro Alejandro Tabilo – ha deciso di tagliarsi i capelli durante i 90 secondi di stop durante il cambio campo. Sul punteggio di 3-2 nel primo set in favore di Tabilo, Ugo Carabelli ha tirato fuori un paio di forbici dal proprio borsone e ha iniziato a tagliarsi i capelli direttamente in panchina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tira fuori le forbici dal borsone e si taglia i capelli durante il cambio campo: il gesto di Ugo Carabelli durante l’Atp di Auckland

