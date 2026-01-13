Camilo Ugo Carabelli si taglia i capelli in un cambio di campo | cosa mai vista in un match di tennis
Durante l'incontro dell'ATP 250 di Auckland tra Camilo Ugo Carabelli e Tabilo, il tennista argentino ha sorpreso i presenti interrompendo il gioco per tagliarsi i capelli con una forbice. Un gesto insolito che ha attirato l'attenzione, mentre il cileno Tabilo si è imposto vincendo la partita. Questa scelta inattesa ha rappresentato un momento particolare in un contesto sportivo.
Durante la partita dell'ATP 250 di Auckland con il cileno Tabilo, che poi ha vinto, l'argentino Carabelli ha preso una forbice e ha deciso di tagliare una spuntatina ai suoi capelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Bologna Juve, risultato fisso nelle ultime cinque partite. Non si è mai ripetuto per sei match di fila: oggi il rischio. Di cosa si tratta
Leggi anche: Il Maestro con Pierfrancesco Favino è un film sul tennis ma il campo in cui si gioca non è mai lo stesso
ATP 250 Auckland 2026: Carabelli si taglia i capelli durante un cambio di campo (VIDEO).
Camilo Ugo Carabelli si taglia i capelli in un cambio di campo: cosa mai vista su campo da tennis - Durante la partita dell'ATP 250 di Auckland con il cileno Tabilo, che poi ha vinto, l'argentino Carabelli ha preso una forbice e ha deciso di tagliare ... fanpage.it
Vittoria al primo turno di Brisbane per il fresco vincitore delle Next Gen Finals, Learner Tien, che batte Camilo Ugo Carabelli in due set, 7-6 6-3 x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.