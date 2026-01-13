Camilo Ugo Carabelli si taglia i capelli in un cambio di campo | cosa mai vista in un match di tennis

Durante l'incontro dell'ATP 250 di Auckland tra Camilo Ugo Carabelli e Tabilo, il tennista argentino ha sorpreso i presenti interrompendo il gioco per tagliarsi i capelli con una forbice. Un gesto insolito che ha attirato l'attenzione, mentre il cileno Tabilo si è imposto vincendo la partita. Questa scelta inattesa ha rappresentato un momento particolare in un contesto sportivo.

Vittoria al primo turno di Brisbane per il fresco vincitore delle Next Gen Finals, Learner Tien, che batte Camilo Ugo Carabelli in due set, 7-6 6-3 x.com

