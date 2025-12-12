Il gesto che non ti aspetti | arbitro tira fuori la Madonna di Guadalupe in campo

Durante una partita, l’arbitro ha lasciato tutti senza parole estraendo sul campo l’immagine devozionale di Nostra Signora di Guadalupe, compiendo un gesto inatteso e carico di significato. Un episodio che ha suscitato sorpresa e riflessioni, dimostrando come la fede possa manifestarsi anche in contesti sportivi.

