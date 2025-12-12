Il gesto che non ti aspetti | arbitro tira fuori la Madonna di Guadalupe in campo
Durante una partita, l’arbitro ha lasciato tutti senza parole estraendo sul campo l’immagine devozionale di Nostra Signora di Guadalupe, compiendo un gesto inatteso e carico di significato. Un episodio che ha suscitato sorpresa e riflessioni, dimostrando come la fede possa manifestarsi anche in contesti sportivi.
L’arbitro sorprende tutti durante una partita con un gesto di profonda devozione: ha estratto l’immagine devozionale di Nostra Signora di Guadalupe. Un momento emozionante che unisce sport e spiritualità. Ha suscitato sorpresa e ha destato l’attenzione di tutti i presenti e non solo, dato che il gesto di un arbitro è diventato virale sul web.. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it
Zaniolo tira un pallone in faccia a Koné che reagisce: rissa sfiorata in campo. L'arbitro interviene e... - Il centrocampista francese se la prende con l'attaccante dell'Udinese per un gesto poco ... corrieredellosport.it
Papà tira un sasso all'arbitro durante la partita dei Pulcini, scoppia il caos tra i genitori e in campo arrivano i carabinieri - Un pomeriggio di follia ha rovinato una partita di calcio del Campionato Pulcini tra il Gs Montanaso, la squadra di casa, e l'Usom Calcio 1966 di Melegnano, quando un papà di 40 anni, infuriato per ... corriereadriatico.itTi aspettiamo il 14 Dicembre 2025 in Piazza Municipio – Randazzo per condividere insieme il nostro Pandottone AISM! Vieni a trovarci e scegli tra panettoni, pandori e stelline Cosa aspetti? Con AISM il Natale non è un semplice Natale… è un gesto che - facebook.com facebook
Gestualità dell Arbitro