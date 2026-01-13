TikTok blocca le gag di Baldelli su Gualtieri L’accusa | Furto di identità L’ex parlamentare Fi | L’algoritmo non conosce l’ironia – Il video

TikTok ha sospeso il profilo di Simone Baldelli, ex parlamentare di Forza Italia oggi a capo del coordinamento della comunicazione del partito. Il motivo? Ha imitato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, così è stato accusato dall'algoritmo di furto d'identità. «Abbiamo ricevuto una segnalazione secondo cui il tuo account potrebbe spacciarsi per un'altra persona o organizzazione in modo fuorviante – ha comunicato la piattaforma cinese all'ex parlamentare – Di conseguenza, il tuo account non verrà consigliato ad altri. Modifica il tuo profilo entro i prossimi 7 giorni per evitare la sospensione.

