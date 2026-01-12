TikTok ha sospeso l’account @icantieridigualtieri di Simone Baldelli, noto per le sue imitazioni del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. La decisione arriva dopo la popolarità crescente dei video satirici, che suscitano reazioni contrastanti. La vicenda evidenzia le sfide tra libertà di espressione e politiche di moderazione sui social media, suscitando discussioni sull’autonomia dei contenuti satirici in piattaforme come TikTok.

Stop su TikTok ai video de @icantieridigualtieri, l'account dell'ex parlamentare Simone Baldelli che spopola sui social con la sua spassosa imitazione del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Ebbene, i video seguitissimi che mostrano Baldelli nei panni e col caschetto giallo tra opere in costruzione e tagli di nastro non sono più disponibili sulla piattaforma. Baldelli infatti ha ricevuto un primo avviso da TikTik dopo la segnalazione di un utente secondo cui l'account - chiaramente satirico - "potrebbe spacciarsi per un'altra persona o organizzazione in modo fuorviante". Dopo la segnalazione l'account non è stato "consigliato" agli utenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La satira su Gualtieri taglia-nastri non piace a TikTok: stop all'account di Baldelli

