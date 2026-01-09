La satira di Simone Baldelli su Gualtieri | Adesso ci mancano solo le gondole

Simone Baldelli commenta con ironia le recenti difficoltà di Roma, scherzando sul fatto che, con il maltempo, la città sembra avvicinarsi a Venezia, aggiungendo che ora “ci mancano solo le gondole”. La sua battuta sottolinea con leggerezza le sfide climatiche e infrastrutturali che Roma sta affrontando, senza però esagerare nei toni o creare allarmismi.

«Cari amici, in questi giorni di maltempo, siamo riusciti a ottenere un grandissimo risultato: abbiamo dimostrato che la capitale non ha nulla da invidiare neanche a Venezia. Guardate che bel laghetto nel cuore del Circo Massimo. E ne abbiamo creati in diversi in mezzo alle strade di Roma e in tanti quartieri, per la felicità di tutti i cittadini. Mancavano soltanto le gondole». Così Simone Baldelli imita il sindaco Roberto Gualtieri e ironizza sull'azione dell'amministrazione per limitare i danni delle copiose piogge.

È un ex parlamentare l’imitatore di Gualtieri, la storia del finto sindaco diventato virale sui social - Un artista “prestato” al Parlamento e che ora, armato di casco e gilet arancione, imita sui social il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. romatoday.it

Caschetto e sarcasmo, per le gag di Baldelli che fa Gualtieri oltre 1 milione di visualizzazioni - Armato di gilet arancione, casco da cantiere e una dose abbondante di sarcasmo, Simone Baldelli, ex parlamentare, giornalista, imitatore e artista multitasking, ha trovato la sua nuova mission: fare ... adnkronos.com

