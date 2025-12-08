Thuram a Sky | Il Liverpool è una squadra fortissima Noi siamo pronti a fare la nostra partita
Inter News 24 Thuram, le sensazioni del francese a poche ore dal match decisivo di Champions League: il punto sull’approccio mentale. Alla vigilia della sfida di Champions League tra Inter e Liverpool, Marcus Thuram, attaccante francese classe 1997 e perno offensivo della squadra di Cristian Chivu, ha condiviso le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport. Il giocatore ha spiegato in sintesi quanto sia alta la concentrazione del gruppo, sottolineando l’importanza di presentarsi al match con determinazione, lucidità e consapevolezza del valore dell’avversario. Thuram ha parlato di un’Inter pronta a giocare con coraggio, convinta di poter mettere in difficoltà i Reds grazie al lavoro svolto in settimana e alla crescita collettiva mostrata nelle ultime partite. 🔗 Leggi su Internews24.com
