Terremoto in Romagna evacuate le scuole | paura tra gli studenti

Dopo le recenti scosse di terremoto in Romagna, le autorità hanno disposto l’evacuazione preventiva delle scuole nelle zone interessate. La sicurezza degli studenti è la priorità, e le misure adottate mirano a garantire un ambiente sicuro. Restano in atto monitoraggi e aggiornamenti per valutare eventuali rischi ulteriori.

Dopo la doppia scossa di terremoto registrata nella mattinata di oggi in Romagna, è scattata in diverse città la procedura di evacuazione preventiva delle scuole. Il sisma, di magnitudo 4.3 e 4.1, con epicentro nell'area compresa tra Faenza e Russi, ha portato all'immediata applicazione dei protocolli di sicurezza. A Cesena, Forlì e Imola studenti e personale scolastico sono stati fatti uscire dagli edifici a scopo precauzionale. In alcuni istituti le attività sono state temporaneamente sospese, mentre in altri gli alunni sono già rientrati in aula dopo le prime verifiche. Itt Marconi di Forlì evacuato per precauzione.

Terremoto in Romagna, scuole evacuate - Come da prassi evacuazione nelle scuole di Cesena e Forlì e anche a Imola oggi dopo la doppia scossa di terremoto di 4,1 e 4,3 gradi che ha avuto ... corriereromagna.it

Terremoto in Romagna. Scosse nel ravennate. Gli aggiornamenti - La prima alle 9:27 con epicentro a Russi nel ravennate, ha fatto registrare una magnitudo 4. rainews.it

Due scosse di terremoto ravvicinate sono state avvertite questa mattina in Emilia-Romagna, tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. Gli eventi sismici sono stati registrati alle 9.27 e alle 9.29 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia tra le province d - facebook.com facebook

Scossa di terremoto (3.5) al confine tra Toscana ed Emilia-Romagna x.com

