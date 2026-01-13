Terremoto oggi due scosse in Romagna di magnitudo 4.3 e 4.1 Gente in strada

Oggi in Romagna si sono verificate due scosse di terremoto, con magnitudo 4.3 e 4.1. Le scosse sono state percepite dalla popolazione, portando molte persone a uscire dalle abitazioni e a mettere in sicurezza i luoghi di lavoro. Al momento non sono stati segnalati danni significativi. La situazione rimane monitorata dalle autorità competenti per garantire la sicurezza della comunità.

Forlì, 13 gennaio 2026 – Due scosse di terremoto sono state avvertite in Romagna. A Forlì la gente è scesa in strada. La più forte di magnitudo 4.3, epicentro 7 chilometri a sud ovest di Russi, in provincia di Ravenna. L’altra di magnitudo 4.1, con epicentro a Faenza. A Cesena gli studenti sono stati fatti evacuare da alcune scuole.  La prima scossa, secondo una stima preliminare di Ingv, si è verificata alle 9.27. Pochi minuti dopo, alle 09.29, un secondo evento sismico ha interessato l'area di Ravenna. Le due scosse, ravvicinate e della durata di circa 4-5 secondi, sono state percepite distintamente dalla popolazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

