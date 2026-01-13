Emilia-Romagna due scosse di terremoto tra Forlì e Ravenna | magnitudo fino a 4,5

Questa mattina, tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena in Emilia-Romagna, sono state avvertite due scosse di terremoto, con magnitudo fino a 4,5. L'evento sismico è stato percepito in diverse zone della regione, senza segnalare al momento danni significativi. Le autorità monitorano la situazione e invitano alla prudenza.

Due scosse di terremoto ravvicinate sono state avvertite questa mattina in Emilia-Romagna, tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. La prima scossa, secondo una stima preliminare di Ingv, si è verificata alle 09.27 con una magnitudo compresa tra 4.0 e 4.5, con epicentro in provincia di Forlì-Cesena. Pochi minuti dopo, alle 09.29, un secondo evento sismico ha interessato l’area di Ravenna, con una magnitudo stimata tra 3.7 e 4.2. Le due scosse, ravvicinate e della durata di circa 4-5 secondi, sono state percepite distintamente dalla popolazione. In alcune abitazioni il movimento è stato avvertito come ondulatorio, con case che hanno tremato in modo evidente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Emilia-Romagna, due scosse di terremoto tra Forlì e Ravenna: magnitudo fino a 4,5 Leggi anche: Terremoto Emilia Romagna, due scosse magnitudo 4.3 e 4.1 tra Ravenna e Forlì: gente in strada. «Le case hanno tremato» Leggi anche: Terremoto in Emilia-Romagna, due scosse ravvicinate di magnitudo tra 4.0 e 4.5: evacuate le scuole nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Terremoto in Romagna, due scosse in Romagna; Terremoto di magnitudo 3,5 nell’Appennino forlivese. Altre scosse nella notte; Sicilia regina dei terremoti nel 2025 con 288 eventi; Terremoti in Italia, nel 2025 in Italia registrate 15.759 scosse, mille in meno del 2024: in Sicilia il numero più alto. Terremoto oggi in Emilia Romagna, doppia scossa a Ravenna e Forlì Cesena: avvertito fino in Toscana - Paura oggi in Emilia Romagna dove sono state registrate dall'Ingv due forti scosse di terremoto a distanza ravvicinata: la prima a Forlì Cesena e la seconda ... fanpage.it

Terremoto Emilia Romagna, due scosse magnitudo 4.3 e 4.1 tra Ravenna e Forlì: gente in strada: «Le case hanno tremato» - Una scossa di terremoto, seguita da una breve replica, è stata distintamente avvertita in città a Forlì. msn.com

Terremoto in Romagna, due scosse di oltre 4 gradi - Due scosse di terremoto in meno di due minuti sono state avvertite dalla popolazione questa mattina in Romagna. corriereromagna.it

