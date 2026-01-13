Terremoto in Romagna doppia scossa di magnitudo superiore a 4 Sospesa la linea ferroviaria Bologna-Ancona
Nella mattinata di oggi, la Romagna è stata interessata da due scosse di terremoto di magnitudo superiore a 4, avvenute intorno alle 9.28 e alle 9.30. L'evento sismico ha causato la sospensione temporanea della linea ferroviaria Bologna-Ancona, per motivi di sicurezza. Al momento, non sono ancora disponibili dettagli su eventuali danni o feriti.
Intorno alle 9.30 la terra ha tremato in tutta la Romagna. La terra ha tremato una prima volta intorno alle 9,28. Un movimento tellurico di una decina di secondi, seguito da una seconda scossa, forte, ma meno della precedente, alle 9.30. Un terremoto di magnitudo ML 4.3 è avvenuto a 7 km a sud. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Terremoto oggi in Emilia Romagna, doppia scossa di magnitudo 4.3 e 4.1 a Ravenna: avvertito a Forlì e in Toscana
Leggi anche: Terremoto in Romagna, due scosse di magnitudo superiore a 4
Doppia scossa di terremoto nel basso Trentino. L'epicentro a Gargnano; A Fermo terremoto e neve: Doppia emergenza, così la stiamo gestendo; Controlli della velocità: ecco tutte le strade interessate e le date; Bonus INPS 2026: tutte le agevolazioni attive per famiglie, disoccupati e lavoratori.
Terremoto oggi in Emilia Romagna, doppia scossa di magnitudo 4.3 e 4.1 a Ravenna: avvertito a Forlì e in Toscana - Due forti scosse di terremoto tra Ravenna e Forlì registrate oggi, 13 gennaio, dall'Ingv a distanza ravvicinata: la prima di magnitudo 4 ... fanpage.it
Terremoto Romagna, due forti scosse a Faenza: gente in strada e tanta paura - Doppia scossa di terremoto in Romagna: tanta paura e gente in strada, ma nessun danno segnalato. msn.com
Terremoto in Romagna, evacuate le scuole: paura tra gli studenti - Dopo la doppia scossa di terremoto registrata nella mattinata di oggi in Romagna, è scattata in diverse città la procedura di evacuazione preventiva delle scuole. urbanpost.it
Terremoto in Romagna, le scosse avvertite anche in Toscana x.com
Due scosse di terremoto ravvicinate sono state avvertite questa mattina in Emilia-Romagna, tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. Gli eventi sismici sono stati registrati alle 9.27 e alle 9.29 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia tra le province d - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.