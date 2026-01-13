Terremoto in Romagna doppia scossa di magnitudo superiore a 4 Sospesa la linea ferroviaria Bologna-Ancona

Nella mattinata di oggi, la Romagna è stata interessata da due scosse di terremoto di magnitudo superiore a 4, avvenute intorno alle 9.28 e alle 9.30. L'evento sismico ha causato la sospensione temporanea della linea ferroviaria Bologna-Ancona, per motivi di sicurezza. Al momento, non sono ancora disponibili dettagli su eventuali danni o feriti.

Intorno alle 9.30 la terra ha tremato in tutta la Romagna. La terra ha tremato una prima volta intorno alle 9,28. Un movimento tellurico di una decina di secondi, seguito da una seconda scossa, forte, ma meno della precedente, alle 9.30. Un terremoto di magnitudo ML 4.3 è avvenuto a 7 km a sud. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

