Terremoto in Romagna 2 scosse La più forte di magnitudo tra 4.3

Due scosse di terremoto si sono registrate in Romagna alle 9.27 e alle 9.29, con la più forte di magnitudo 4.3. Le scosse sono state chiaramente avvertite nella regione, senza segnalazioni di gravi danni. Le autorità stanno monitorando la situazione e fornendo aggiornamenti sulla sicurezza e eventuali interventi necessari.

AGI - Due scosse di terremoto sono state chiaramente avvertite in Romagna alle 9.27 e alle 9.29. Secondo una prima stima provvisoria si è trattato nel primo caso di un movimento tellurico di magnitudo compresa tra tra 3.7 e 4.2 con epicentro nel Ravennate e nel secondo caso tra 4 e 4.5 con epicentro in provincia di Forli'-Cesena. Non risultano danni. Dopo gli eventi sismici, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate, in seguito all'evento non risulterebbero danni a persone o cose.

