Due scosse di terremoto in Romagna la più forte di magnitudo 4.3 | Gente in strada

Nella regione Romagna si sono verificati due eventi sismici, con la scossa principale di magnitudo 4.3. L’episodio è stato percepito chiaramente dai residenti, che hanno deciso di lasciare temporaneamente le proprie abitazioni per precauzione. Non sono stati segnalati danni significativi, ma l’evento ha suscitato preoccupazione e attenzione tra la popolazione e le autorità locali.

Terremoto in Romagna, due scosse di oltre 4 gradi - Due scosse di terremoto in meno di due minuti sono state avvertite dalla popolazione questa mattina in Romagna. corriereromagna.it

Terremoto in Romagna, due forti scosse a Faenza e Russi - RIMINI – La terra ha tremato due volte e ha fatto paura in Romagna questa mattina poco prima dele 9. dire.it

Due scosse di terremoto in alta Valle. #aostasera #cronaca x.com

Lievi scosse di terremoto a Barcellona e alle Isole Eolie Dopo la scossa di sabato mattina con epicentro il mare vicino Brancaleone in Calabria, la terra continua a tremare nei dintorni dello Stretto di Messina. Tremori avvertiti dalla popolazione, ma senza dann - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.