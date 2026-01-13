Due scosse di terremoto in Romagna la più forte di magnitudo 4.3 | Gente in strada
Nella regione Romagna si sono verificati due eventi sismici, con la scossa principale di magnitudo 4.3. L’episodio è stato percepito chiaramente dai residenti, che hanno deciso di lasciare temporaneamente le proprie abitazioni per precauzione. Non sono stati segnalati danni significativi, ma l’evento ha suscitato preoccupazione e attenzione tra la popolazione e le autorità locali.
Una scossa di terremoto, seguita da una breve replica, è stata distintamente avvertita in Romagna. La gente è scesa in strada, spaventata. Al momento non si segnalano danni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
