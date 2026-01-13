Due scosse di terremoto in Romagna la più forte di magnitudo 4.3 | Un boato gente in strada
Due scosse di terremoto, di magnitudo 4.3 e di intensità inferiore, sono state avvertite in Romagna, causando preoccupazione tra i residenti. La prima scossa ha generato un forte rumore e un immediato spostamento delle persone in strada, mentre la replica ha rassicurato, ma non senza conseguenze. Le autorità monitorano la situazione per valutare eventuali danni e garantire la sicurezza della popolazione.
Una scossa di terremoto, seguita da una breve replica, è stata distintamente avvertita in Romagna. La gente è scesa in strada, spaventata. Al momento non si segnalano danni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Due scosse di terremoto in Romagna, la più forte di magnitudo 4.3: «Gente in strada»
Leggi anche: Terremoto oggi, due scosse in Romagna di magnitudo 4.3 e 4.1. Gente in strada
Terremoto in Romagna, due scosse in Romagna; Terremoto di magnitudo 3,5 nell’Appennino forlivese. Altre scosse nella notte; Due scosse di terremoto; Terremoto in Romagna, due scosse di oltre 4 gradi.
Terremoto Emilia Romagna, due scosse magnitudo 4.3 e 4.1 tra Ravenna e Forlì: gente in strada. «Le case hanno tremato» - Due scosse di terremoto ravvicinate sono state avvertite questa mattina in Emilia- msn.com
Terremoto in Romagna, due scosse di oltre 4 gradi - Due scosse di terremoto in meno di due minuti sono state avvertite dalla popolazione questa mattina in Romagna. corriereromagna.it
Terremoto in Romagna, due forti scosse a Faenza e Russi - RIMINI – La terra ha tremato due volte e ha fatto paura in Romagna questa mattina poco prima dele 9. dire.it
Due scosse di terremoto in alta Valle. #aostasera #cronaca x.com
TRIS Siracusa. . Siracusa svegliata dal terremoto all’alba: ben due scosse avvertite poco prima delle 6, epicentro in mare a sud della Calabria - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.