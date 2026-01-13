Due scosse di terremoto in Romagna la più forte di magnitudo 4.3 | Un boato gente in strada

Due scosse di terremoto, di magnitudo 4.3 e di intensità inferiore, sono state avvertite in Romagna, causando preoccupazione tra i residenti. La prima scossa ha generato un forte rumore e un immediato spostamento delle persone in strada, mentre la replica ha rassicurato, ma non senza conseguenze. Le autorità monitorano la situazione per valutare eventuali danni e garantire la sicurezza della popolazione.

Terremoto in Romagna, due scosse di oltre 4 gradi - Due scosse di terremoto in meno di due minuti sono state avvertite dalla popolazione questa mattina in Romagna. corriereromagna.it

Terremoto in Romagna, due forti scosse a Faenza e Russi - RIMINI – La terra ha tremato due volte e ha fatto paura in Romagna questa mattina poco prima dele 9. dire.it

Due scosse di terremoto in alta Valle. #aostasera #cronaca x.com

TRIS Siracusa. . Siracusa svegliata dal terremoto all’alba: ben due scosse avvertite poco prima delle 6, epicentro in mare a sud della Calabria - facebook.com facebook

