Due scosse di terremoto in Romagna la più forte di magnitudo 4.3 | Un boato gente in strada

Da xml2.corriere.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due scosse di terremoto, di magnitudo 4.3 e di intensità inferiore, sono state avvertite in Romagna, causando preoccupazione tra i residenti. La prima scossa ha generato un forte rumore e un immediato spostamento delle persone in strada, mentre la replica ha rassicurato, ma non senza conseguenze. Le autorità monitorano la situazione per valutare eventuali danni e garantire la sicurezza della popolazione.

Una scossa di terremoto, seguita da una breve replica, è stata distintamente avvertita in Romagna. La gente è scesa in strada, spaventata. Al momento non si segnalano danni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

