Terremoto in Italia scuole aperte o chiuse? Ecco cosa hanno deciso

Dopo il terremoto del 13 gennaio 2026 in Romagna, si è reso necessario valutare lo stato delle scuole nella zona. La decisione di aprire o chiudere le istituzioni scolastiche dipende dai controlli di sicurezza e dalle indicazioni delle autorità competenti. In questa guida, si approfondiscono le misure adottate e le eventuali disposizioni per garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico.

Il 13 gennaio 2026 la Romagna è stata colpita da una sequenza sismica che ha generato forte apprensione tra la popolazione, portando le autorità locali a una mobilitazione immediata per garantire la sicurezza pubblica. Le due scosse principali, registrate nella mattinata con magnitudo 4.3 nei pressi di Russi e 4.1 vicino a Faenza, sono state chiaramente avvertite in un raggio molto vasto che comprende le province di Ravenna, Forlì-Cesena e lambisce l’area di Bologna. L’evento ha innescato protocolli di emergenza consolidati, focalizzando l’attenzione soprattutto sul sistema scolastico e sulle infrastrutture strategiche del territorio, nel tentativo di bilanciare la necessità di cautela con il desiderio di non paralizzare le attività quotidiane della comunità romagnola. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Terremoto: tutte le scuole di Ravenna aperte domani 14 gennaio, concluse le verifiche su Rodari e Gulminelli - AGGIORNAMENTO ORE 17: Sono terminate le verifiche nei plessi comunali a seguito delle scosse di terremoto di questa mattina: domani l’attività didattica ... ravennanotizie.it