terremoto scuole chiuse in diversi comuni sanniti aperte a paupisi apice san nicola manfredi

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo la forte scossa di terremoto registrata ieri sera con epicentro in Irpinia, diversi comuni del Sannio hanno deciso di tenere chiuse le scuole nella giornata di domani, lunedì 27 ottobre, per consentire ai tecnici di effettuare verifiche strutturali sugli edifici scolastici. A San Leucio del Sannio il primo cittadino Nascenzio Iannace ha comunicato la chiusura di scuole, chiese, municipio e cimitero, in attesa degli esiti dei controlli. A Montesarchio il sindaco Carmelo Sandomenico ha firmato un’ordinanza di chiusura in via precauzionale, sottolineando che non si registrano danni ma che “è doveroso procedere a controlli accurati a tutela della sicurezza di studenti e personale”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

