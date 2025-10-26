Terremoto scuole chiuse in diversi comuni sanniti Aperte a Paupisi Apice San Nicola Manfredi
Tempo di lettura: 2 minuti Dopo la forte scossa di terremoto registrata ieri sera con epicentro in Irpinia, diversi comuni del Sannio hanno deciso di tenere chiuse le scuole nella giornata di domani, lunedì 27 ottobre, per consentire ai tecnici di effettuare verifiche strutturali sugli edifici scolastici. A San Leucio del Sannio il primo cittadino Nascenzio Iannace ha comunicato la chiusura di scuole, chiese, municipio e cimitero, in attesa degli esiti dei controlli. A Montesarchio il sindaco Carmelo Sandomenico ha firmato un’ordinanza di chiusura in via precauzionale, sottolineando che non si registrano danni ma che “è doveroso procedere a controlli accurati a tutela della sicurezza di studenti e personale”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Scuole chiuse in Campania per terremoto in Irpinia domani 27 ottobre: l’elenco delle città - Le scuole di diversi Comuni saranno chiuse lunedì 27 ottobre per verifiche sui crolli. Secondo fanpage.it
Terremoto in Irpinia, scuole chiuse in diversi comuni del Sannio - Diversi comuni sanniti stanno adottando in queste ore ordinanze di chiusura delle scuole per la giornata di domani, lunedì 27 ottobre, a causa delle scosse di terremoto registrate ... Da ntr24.tv
Scuole chiuse domani in Campania per il terremoto. Ecco dove, l'elenco di tutte le città - Scuole chiuse domani, lunedì 27 ottobre, in diversi comuni della Campania dopo il terremoto in Irpinia di 4. Secondo ilmessaggero.it