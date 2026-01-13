Scuole aperte o chiuse il 14 gennaio dopo il terremoto in Romagna? L’esito delle verifiche

Il 14 gennaio 2026, le scuole in Romagna sono soggette a verifiche di sicurezza a seguito delle recenti scosse di terremoto nel Ravennate. Dopo le due scosse, di magnitudo 4 e 3.8, le autorità stanno valutando le condizioni degli edifici scolastici per stabilire se le lezioni possano riprendere regolarmente o se siano necessarie ulteriori verifiche. L’esito di queste valutazioni determinerà la riapertura o la chiusura delle scuole nella zona.

Bologna, 13 gennaio 2026 – Le due scosse di terremoto che questa mattina (attorno alle 9.30) hanno fatto tremare la terra nel Ravennate – la prima di magnitudo 4.3 vicino a Russi, la seconda di 4.1 vicino a Faenza – ha allarmato i cittadini di un’ampia fascia della Romagna ( foto ). In molti tra Ravenna, Forlì e Cesena sono usciti di casa, dopo aver sentito il boato e la terra tremare. Gli studenti sono stati fatti uscire dalle scuole in via precauzionale e numerose sono state le chiamate ai numeri di emergenza. La Regione Emilia-Romagna in una nota, dopo gli incontri con tutte le autorità competenti sul tema, ha anche segnalato “ una criticità legata alla circolazione in rete di foto artefatte che ritraevano istituti scolastici gravemente danneggiati, circostanza che ha contribuito a creare allarme nella popolazione e per la quale si è provveduto a dare notizia alle autorità competenti”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

